Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Неумение договариваться приведет оппозицию к провалу на выборах в Госдуму в 2021 году

Неумение договариваться приведет оппозицию к провалу на выборах в Госдуму в 2021 году

Редкий политик Жириновский помог москвичам деньгами в шутливой манере

Редкий политик Жириновский помог москвичам деньгами в шутливой манере
Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

 Зеленский и Помпео обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Зеленский и Помпео обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Швыткин посоветовал Трампу и Помпео подумать о безопасности после убийства Сулеймани

Швыткин посоветовал Трампу и Помпео подумать о безопасности после убийства Сулеймани

 Путин отметил признаки восстановления мирной жизни в Дамаске

Путин отметил признаки восстановления мирной жизни в Дамаске
Неумение договариваться приведет оппозицию к провалу на выборах в Госдуму в 2021 году

Неумение договариваться приведет оппозицию к провалу на выборах в Госдуму в 2021 году

Редкий политик Жириновский помог москвичам деньгами в шутливой манере

Редкий политик Жириновский помог москвичам деньгами в шутливой манере
Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

 Зеленский и Помпео обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Зеленский и Помпео обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Швыткин посоветовал Трампу и Помпео подумать о безопасности после убийства Сулеймани

Швыткин посоветовал Трампу и Помпео подумать о безопасности после убийства Сулеймани

 Путин отметил признаки восстановления мирной жизни в Дамаске

Путин отметил признаки восстановления мирной жизни в Дамаске
16:55   7 Января 2020
Политика

Соловей рассказал о нежелании Дудя становится преемником Навального

Соловей рассказал о нежелании Дудя становится преемником Навального

Политолог Валерий Соловей, известный предсказанием митингов в Москве зимой 2011–2012 года, не нашел среди лидеров летних беспорядков в кандидатов, способных занять место «износившегося» блогера Алексей Навального. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на «Фонтанку».

«Навальный отчасти утомил оппозиционную часть общества. Это нормальный процесс – так называемый «износ» политического лидерства», — отметил политолог.

Экс-кандидата в депутаты Мосгордумы от «команды Дмитрия Гудкова», студента Егора Жукова, ставшего известным судебным процессом по делу о беспорядках в Москве, Соловей счел неготовым к большой политике. Потенциала к федеральному масштабу политолог не увидел и в соратнице Навального Любови Соболь, а также у активисток Елены Русаковой и Эльвиры Вихаревой.

«Опасным для власти» Соловей счел лишь блогера Юрия Дудя, призывавшего выходить на митинг 10 августа. Но у последнего Соловей не видит желания становиться преемником Навального из-за «достаточного ума».

По данным ФАН, Дудь и Жуков в политике являются проектами опального олигарха Михаила Ходорковского, проживающего в Лондоне.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Игорь Каркаров
#навальный #жуков #дудь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...