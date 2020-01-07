Соловей рассказал о нежелании Дудя становится преемником Навального

Политолог Валерий Соловей, известный предсказанием митингов в Москве зимой 2011–2012 года, не нашел среди лидеров летних беспорядков в кандидатов, способных занять место «износившегося» блогера Алексей Навального. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на «Фонтанку».

«Навальный отчасти утомил оппозиционную часть общества. Это нормальный процесс – так называемый «износ» политического лидерства», — отметил политолог.

Экс-кандидата в депутаты Мосгордумы от «команды Дмитрия Гудкова», студента Егора Жукова, ставшего известным судебным процессом по делу о беспорядках в Москве, Соловей счел неготовым к большой политике. Потенциала к федеральному масштабу политолог не увидел и в соратнице Навального Любови Соболь, а также у активисток Елены Русаковой и Эльвиры Вихаревой.

«Опасным для власти» Соловей счел лишь блогера Юрия Дудя, призывавшего выходить на митинг 10 августа. Но у последнего Соловей не видит желания становиться преемником Навального из-за «достаточного ума».

По данным ФАН, Дудь и Жуков в политике являются проектами опального олигарха Михаила Ходорковского, проживающего в Лондоне.