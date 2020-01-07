МИД Египта встревожило решение Анкары направить турецких военных ПНС Ливии

Представители египетского министерства иностранных дел заявили, что Каир намерен провести в среду, 9 января, встречу с главами МИД Франции, Италии, Греции и Кипра по ливийскому вопросу на фоне вмешательства Анкары. Поучаствуют главы внешнеполитических ведомств Египта, Франции, Греции, Кипра и Италии.

В ходе переговоров обсудят текущие события в Ливии на фоне решения Анкары разместить турецких военных в республике, передает издание «ПолитЭксперт». Турецкий парламент в четверг, 2 января, принял резолюцию об отправке в Ливию военного контингента.

Уже в воскресенье, 5 января, 35 турецких военных официально прибыли в африканскую страну. Анкара в течение всего декабря заявляла о намерениях и перебрасывала в республику на помощь связанному с террористами Правительству национального согласия (ПНС) боевиков-исламистов. Также Турция поставляла им оружие в обход эмбарго ООН.

По информации МИД Египта, цель встречи министров — желание добиться мирного урегулирования ситуации в Ливии. Также главы МИД обсудят Средиземноморье, а именно соглашение Турции и ПНС Ливии касательно демаркации границ в Средиземном море.