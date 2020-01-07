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 МИД Египта встревожило решение Анкары направить турецких военных ПНС Ливии

МИД Египта встревожило решение Анкары направить турецких военных ПНС Ливии
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 МИД Египта встревожило решение Анкары направить турецких военных ПНС Ливии

МИД Египта встревожило решение Анкары направить турецких военных ПНС Ливии
15:47   7 Января 2020
Весь мир

МИД Египта встревожило решение Анкары направить турецких военных ПНС Ливии

МИД Египта встревожило решение Анкары направить турецких военных ПНС Ливии

Представители египетского министерства иностранных дел заявили, что Каир намерен провести в среду, 9 января, встречу с главами МИД Франции, Италии, Греции и Кипра по ливийскому вопросу на фоне вмешательства Анкары. Поучаствуют главы внешнеполитических ведомств Египта, Франции, Греции, Кипра и Италии.

В ходе переговоров обсудят текущие события в Ливии на фоне решения Анкары разместить турецких военных в республике, передает издание «ПолитЭксперт». Турецкий парламент в четверг, 2 января, принял резолюцию об отправке в Ливию военного контингента.

Уже в воскресенье, 5 января, 35 турецких военных официально прибыли в африканскую страну. Анкара в течение всего декабря заявляла о намерениях и перебрасывала в республику на помощь связанному с террористами Правительству национального согласия (ПНС) боевиков-исламистов. Также Турция поставляла им оружие в обход эмбарго ООН.

По информации МИД Египта, цель встречи министров — желание добиться мирного урегулирования ситуации в Ливии. Также главы МИД обсудят Средиземноморье, а именно соглашение Турции и ПНС Ливии касательно демаркации границ в Средиземном море.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мид #египет #общество #пнс ливии

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