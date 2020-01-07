Наказание для организаторов незаконных митингов надо ужесточить, уверен Вассерман

Журналист и публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News выступил за ужесточение наказаний для организаторов массовых беспорядков. Собеседник издания уверен, что нынешние методы работают слабо.

Массовые беспорядки вновь вспыхнули на улицах Гонконга 5 января. Не так давно акции протеста прокатились по Франции, где парижская полиция применяла слезоточивый газ для разгона протестующих против пенсионной реформы.

Москву этим летом также затронула серия незаконных митингов и провокаций. Их организаторами выступили «оппозиционные» кандидаты в Мосгордуму, уличенные в фальсификации подписей. Издание отмечает, что, в отличие от западных коллег, российские полицейские показали терпение и задерживали самых отъявленных провокаторов, действия которых несли опасность окружающим.

Ряд политологов и общественных деятелей считают, что закон против провокаторов на незаконных митингах нужно ужесточить, потому что их организаторы пользуются лояльностью властей в своих целях и уверены в своей безнаказанности.

Вассерман согласен с такой позицией. Он напомнил, что ни один крупный организатор массовых беспорядков не получил того, «что ему полагается по закону». Он напомнил, что главные организаторы вроде Навального остаются безнаказанными. Вассерман напомнил, что если находящийся под условным сроком человек осужден вторично, то «его условный срок превращается в безусловный», а у Навального два условных срока.

«То, что нынешние методы борьбы с массовыми беспорядками довольно слабые, все уже понимают. И проблема здесь не столько в самом законе, сколько в практике его применения», — подчеркнул журналист.

Напомним, летом и в начале осени «несистемная оппозиция» устроила серию несанкционированных акций и митингов-концертов из-за недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. Либералам совершенно законно отказали в регистрации после грубейших нарушений избирательного законодательства, в частности, подделке подписей.