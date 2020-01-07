Навальный не разбирается в российской оборонной промышленности — Дандыкин

Собака лает, караван идет. Такими словами капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал изданию «ПолитЭксперт» позицию блогера Алексея Навального по российской оборонной промышленности, который заявил, что у РФ есть «вооружение 70–80-х годов прошлого века и ничего современного не создали».

«Если человек этого не видит и не разбирается в этом, то это его личные проблемы. Успех российской вооруженной сферы был продемонстрирован в Сирии. Проблемы есть, они решаются», — сказал Василий Дандыкин.

По его словам, на подходе две российские многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» c крылатыми ракетами четвертого поколения — уникальные атомоходы, которые равняются американским лодкам, а в каких-то компонентах и превосходят. Также РФ строит корабли прибрежных зон.

«Серия «Буян-М» заканчивается, Черноморский флот уже получил корабль. Остальные единицы будут реализованы в течение нескольких лет», — добавил Василий Дандыкин.

РФ вышла на новый уровень строительства кораблей дальней океанской зоны, продолжил капитан 1 ранга и напомнил о фрегатах «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов», которые создали в XXI веке. Также на подходе модернизированные суда, представляющие класс эсминец.