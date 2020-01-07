Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Себастьяна Курца с назначением на должность федерального канцлера Австрии. Президент отметил, что надеется на расширение взаимовыгодного сотрудничества между Минском и Веной.

«Убежден, что деятельность нового правительства под вашим руководством поспособствует сохранению стабильности в стране, дальнейшему укреплению экономического положения Австрии, ее позиций в Европе и мире», — добавил Александр Лукашенко.

По его словам, республика высоко ценит конструктивный подход Себастьяна Курца к развитию двустороннего диалога, который в последние годы вышел на качественно новый уровень. Углубились политические, экономические и гуманитарные связи, которые полностью отвечают интересам Белоруссии и Австрии.