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14:30   7 Января 2020
Ближнее зарубежье

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Себастьяна Курца с назначением на должность федерального канцлера Австрии. Президент отметил, что надеется на расширение взаимовыгодного сотрудничества между Минском и Веной.

«Убежден, что деятельность нового правительства под вашим руководством поспособствует сохранению стабильности в стране, дальнейшему укреплению экономического положения Австрии, ее позиций в Европе и мире», — добавил Александр Лукашенко.

По его словам, республика высоко ценит конструктивный подход Себастьяна Курца к развитию двустороннего диалога, который в последние годы вышел на качественно новый уровень. Углубились политические, экономические и гуманитарные связи, которые полностью отвечают интересам Белоруссии и Австрии.

«Рассчитываю на продолжение плодотворного и доверительного диалога с вами для расширения взаимовыгодного сотрудничества между Минском и Веной», — резюмировал Александр Лукашенко.

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Автор: Анатолий Кубарев
#белоруссия #австрия #лукашенко #курц

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