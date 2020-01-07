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 Зеленский и Помпео обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

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14:21   7 Января 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский и Помпео обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Зеленский и Помпео обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства во вторник, 7 января.

Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут угрожать стабильности в регионе и глобальной безопасности. Уточняется, что Зеленский выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке, «если силы США и коалиции преждевременно покинут страну».

Президент Украины рассказал  Помпео о договоренностях, достигнутых по итогам нормандского саммита, и о планах Киева по восстановлению мира в Донбассе.

Госсекретарь США, в свою очередь, отметил освобождение пленных, а также «поприветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу».

 

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Автор: Арсений Аскольский
#ближний восток #помпео #зеленский

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