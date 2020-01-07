Зеленский и Помпео обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства во вторник, 7 января.

Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут угрожать стабильности в регионе и глобальной безопасности. Уточняется, что Зеленский выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке, «если силы США и коалиции преждевременно покинут страну».

Президент Украины рассказал Помпео о договоренностях, достигнутых по итогам нормандского саммита, и о планах Киева по восстановлению мира в Донбассе.

Госсекретарь США, в свою очередь, отметил освобождение пленных, а также «поприветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу».