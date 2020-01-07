Курц во второй раз занял пост канцлера Австрии

Австрийский лидер Александер Ван дер Беллен во вторник, 7 января, привел к присяге правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем. Это уже второе правительство Австрии во главе с Курцем​​​. Первый кабинет министров, который сформировали в декабре 2017 года, развалился в мае 2019-го на фоне скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Церемония состоялась в канцелярии федерального президента. Сначала Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство переходного периода под руководством первой женщины-канцлера Бригитте Бирляйн. Das Wohl aller in den Mittelpunkt zu stellen, das ist die Aufgabe der neuen #Bundesregierung. Das sorgsam wieder aufgebaute #Vertrauen muss weiter ausgebaut werden. Denn unsere #Demokratie und unsere Institutionen leben vom Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. (1/2) pic.twitter.com/q8ZSJdnbCT — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 7 января 2020 г. Ранее Австрийская народная партия (АНП) Себастьяна Курца договорилась сформировать правительственную коалицию с «Зелеными». Новый кабинет состоит из 17 членов — канцлера, вице-канцлера, 13 министров и двух государственных секретарей. Таким образом, Курц снова возглавил правительство Австрии, а лидер «Зелёных» Вернер Коглер стал вице-канцлером, а также министром по делам государственной службы и спорта. (2/2) Die polit. Geschicke unserer Heimat Österreich liegen nun i.d. Händen der neuen Bundesregierung. Ich wünsche @sebastiankurz, @WKogler, d. Ministerinnen & Ministern & d. Staatssekretärin & d. Staatssekretär für d. wichtige & ehrenvolle Aufgabe alles Gute & viel Erfolg! (vdb) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 7 января 2020 г.