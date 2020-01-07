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14:08   7 Января 2020
Весь мир

Курц во второй раз занял пост канцлера Австрии

Курц во второй раз занял пост канцлера Австрии

Австрийский лидер Александер Ван дер Беллен во вторник, 7 января, привел к присяге правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем. Это уже второе правительство Австрии во главе с Курцем​​​. Первый кабинет министров, который сформировали в декабре 2017 года, развалился в мае 2019-го на фоне скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Церемония состоялась в канцелярии федерального президента. Сначала Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство переходного периода под руководством первой женщины-канцлера Бригитте Бирляйн.

Ранее Австрийская народная партия (АНП) Себастьяна Курца договорилась сформировать правительственную коалицию с «Зелеными». Новый кабинет состоит из 17 членов — канцлера, вице-канцлера, 13 министров и двух государственных секретарей.

Таким образом, Курц снова возглавил правительство Австрии, а лидер «Зелёных» Вернер Коглер стал вице-канцлером, а также министром по делам государственной службы и спорта.

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Автор: Анатолий Кубарев
#австрия #общество #канцлер #курц

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