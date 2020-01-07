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Более 30 человек погибли в Кермане на церемонии прощания с генералом Сулеймани

Более 30 человек погибли в Кермане на церемонии прощания с генералом Сулеймани
Жертвами пожара в Нижегородской области стали три человека

Жертвами пожара в Нижегородской области стали три человека

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Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

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Более 30 человек погибли в Кермане на церемонии прощания с генералом Сулеймани

Более 30 человек погибли в Кермане на церемонии прощания с генералом Сулеймани
13:46   7 Января 2020
Весь мир

Более 30 человек погибли в Кермане на церемонии прощания с генералом Сулеймани

Более 30 человек погибли в Кермане на церемонии прощания с генералом Сулеймани

Люди умерли вслед за иранским генералом Касемом Сулеймани в давке на церемонии прощания в городе Кермане. Погибли 35 человек, пострадали — 48.

США в ночь на 3 января ударили по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада и убили командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, а также восемь представителей шиитских организаций Ирака. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что отомстит за смерть генерала.

Российское министерство иностранных дел назвало «авантюрным шагом» действие США, который повысит напряженность во всем регионе. Убийство Сулеймани осудили в Ираке, Сирии и Турции. Парламент Ирана (Меджлис) принял законопроект, по которому Пентагон и американскую армию признают террористическими организациями в республике.

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Автор: Анатолий Кубарев
#иран #общество #керман #сулеймани

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