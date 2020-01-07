Более 30 человек погибли в Кермане на церемонии прощания с генералом Сулеймани

Люди умерли вслед за иранским генералом Касемом Сулеймани в давке на церемонии прощания в городе Кермане. Погибли 35 человек, пострадали — 48.

چندین راس از احشام ولائی امروز در مراسم خیمه شب بازی شاش قاسم در کرمان تلف شدند. تا این ساعت تعداد ۳۵ نفر کشته و ۴۸ مصدوم از این حادثه گزارش شده مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری کرمان : بدلیل ازدحام بالا و فشار جمعیت در مراسم تشییع شهید سردارسلیمانی تعدادی از هموطنان جان باختند. pic.twitter.com/uHzZiORqK4 — heyyou57 (@heyyou571) 7 января 2020 г.

США в ночь на 3 января ударили по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада и убили командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, а также восемь представителей шиитских организаций Ирака. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что отомстит за смерть генерала.

Российское министерство иностранных дел назвало «авантюрным шагом» действие США, который повысит напряженность во всем регионе. Убийство Сулеймани осудили в Ираке, Сирии и Турции. Парламент Ирана (Меджлис) принял законопроект, по которому Пентагон и американскую армию признают террористическими организациями в республике.