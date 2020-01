Сейчас принимаются меры по освобождению. Посольство РФ в Нигерии подтвердило похищение двух российских моряков, передает телеканал «360». Ранее пираты напали на нефтяной земснаряд AMBIKA у берегов страны, шедшим под флагом Нигерии.

С судна, которое использовали для прокладки подводных трубопроводов, пираты похитили трех членов экипажа, после чего в перестрелке убили четырех сотрудников спасательной группы военно-морских сил Нигерии.

On 2 January, security consultancy @GlobalDryad received reports of a firefight that broke out aboard Ambika, 5.5 km from the entry of the Ramos River, #Nigeria. The #dredger was raided by #pirates, resulting in multiple losses of life. Read more here: https://t.co/QmykbKDPRn pic.twitter.com/1QBCoaocPY