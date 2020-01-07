Джабаров заявил, что Польша не сможет поменять историю принятием антироссийского закона

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что планы парламента Польши принять закон о запрете российского толкования истории говорит о масштабной информационной кампании Запада по очернению России. Мнение он выразил в беседе с изданием IReactor.

Ранее стало известно, что польские власти хотят на законодательном уровне запретить России толковать историю со стороны «своей позиции». Проект закона уже подготовлен и будет рассмотрен на предстоящем заседании парламента Польши. Издание не исключает, что такие указания поступили после консультаций польских властей с представителями Госдепа США.

«Польша может принять абсолютно любой закон, который будет соответствовать настроению Запада. Они могут принять закон, что России не существует, но это же не значит, что так и есть», — заметил Джабаров.

Собеседник издания заметил, что Варшава не может поменять историю, принимая такой антироссийский закон. По словам сенатора, есть архивы СССР, где конкретно расписано поведение страны или политического деятеля во время Второй мировой войны. Польша там предстает в совершенно неприятном свете, заметил российский политик.

Волна недовольства в Польше началась после заявления российского лидера Владимира Путина, который назвал польского посла в нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью». Президент РФ заявил, что в 1930-х годах Липский поддерживал Адольфа Гитлера и его идею о высылке польских евреев «на вымирание» в Африку.

После высказывания Путина польский МИДв ызвал к себе посла РФ Сергея Андреева, и провел с ним «жесткю, но конкретную беседу».

«Принятие этого документа не отменит мнение президента России о том, как вела себя Польша в начале войны. Поэтому я думаю, что это очень неуклюжая попытка обелить свои действия перед началом Второй мировой со стороны Варшавы» — заключил Джабаров.

Ранее многие эксперты высказали мнение, что «мягкая сила» в сочетании с военной мощью и политическими успехами Москвы не оставят шансов США вернуть мир к однополярной системе.