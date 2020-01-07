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 Жители Сирта поблагодарили военных за освобождение города от боевиков ПНС Ливии

Жители Сирта поблагодарили военных за освобождение города от боевиков ПНС Ливии
12:33   7 Января 2020
Весь мир

Жители Сирта поблагодарили военных за освобождение города от боевиков ПНС Ливии

Жители Сирта поблагодарили военных за освобождение города от боевиков ПНС Ливии

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара освободили город Сирт от бандформирований нелегитимного ПНС. Местные жители поблагодарили военных, которые освободили город от боевиков Правительства национального согласия Ливии, передает Федеральное агентство новостей.

Ливийских военных также поприветствовали политические деятели. По информации аккаунта ObservatoryLY, солдат встретили радостно — люди праздновали переход города под контроль ливийских войск. Хотя силы ЛНА во время штурма Сирта не встретили серьезного сопротивления. Однако некоторые боевики помогали военным, поэтому часть из них после сдачи перешла на сторону Ливийской национальной армии.

Волнения среди боевиков начались после вмешательства Анкары, которая после подписанного соглашения между турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой ПНС Файезом Сарраджем ввела войска в Ливию.

Случившееся осудили многие ведущие племена страны, видные деятели и жители. Однако Турция и раньше поддерживала боевиков ПНС Ливии. Анкара поставляла им военную технику и оружие.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ливия #военные #общество #сирт

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