Малькевич призвал ужесточить законодательство против антироссийских Facebook и Twitter

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич призвал к самым жестким мерам по отношению к американским интернет-гигантам, которые отказываются соблюдать российские законы. Мнение он выразил в беседе с ФАН.

По словам Малькевича, закон о защите Рунета нужно расширять и активнее применять к ресурсам, которые являются проводниками иностранного влияния, в частности, к Facebook, Twitter, YouTube и Google. Такие сайты используют незаконные блокировки, вмешиваются в выборы РФ, нарушают налоговое законодательство, дают площадки деструктивным элементам.

Малькевич считает, что деятельность интернет-гигантов Запада необходимо пресекать.Он сам много раз становился жертвой репрессий с их стороны. Незаконно главу Фонда защиты национальный ценностей (ФЦНЗ) заблокировали в Twitter, где у него были тысячи подписчиков.

Такую политику западных соцетей Малькевич озвучил на презентации доклада ФЗНЦ, который был представлен Общественной палатой России. Глава фонда напомнил, что западные ресурсы не хотят хранить персональные данные россиян на территории РФ, не предоставляют информацию российским органам, а также отказываются официально регистрироваться на территории России в качестве налогоплательщиков.

Собеседник издания подчеркнул, что российское законодательство, регулирующее деятельность в соцсетях, только создается. Многие правовые вопросы еще остаются неурегулированными, чем беззастенчиво пользуется Запад.

По словам общественника, уже на следующей неделе ФЗНЦ представит проработанные юристами фонда конкретные предложения для Госдумы по части изменений в целом ряде российских законов.

«Если наши предложения будут приняты, это заставит все эти, извините за выражение, оборзевшие соцсети с нами считаться, либо им придется покинуть российское интернет-пространство», — говорит Малькевич.

Собеседник ФАН подчеркнул, что Рунет без вмешательства Запада — это вопрос нацбезопасности России.