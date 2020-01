Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали у берегов Пуэрто-Рико

Землетрясение зафиксировали в 08​​​.24 по времени UTC или 11.24 по московскому времени. Подземные толчки магнитудой 6,6 произошли у побережья Пуэрто-Рико во вторник, 7 января. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

The ongoing earthquake sequence along the south coast of Puerto Rico continues today with a M6.6 earthquake just now. Yesterday's M5.8 earthquake (now can be called a "foreshock") caused some damage to buildings, so further damage can be expected with today's quake. pic.twitter.com/XvNpIqDwpQ