Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

Парламент Ирана (Меджлис) принял законопроект, по которому Пентагон и американская армия признаются террористическими организациями в республике. Это произошло после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, пишет агентство Fars во вторник, 7 января.

В апреле 2019 года Иран признал террористической организацией только Центральное командование Вооруженных сил США.

Один из пунктов документа гласит, что власти страны должны выделить силам спецназначения «Кудс» 200 миллионов евро из Фонда национального развития Ирана.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США взяли на прицел 52 иранских объекта, включая культурное наследие — в соответствии с 52 американскими заложниками, которых Иран захватил много лет назад. Некоторые политики и эксперты выразили обеспокоенность, заявив, что атаковать такие объекты запрещает международное право. Госсекретарь Майк Помпео в воскресенье ответил, что США будут «действовать по закону».

США в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

МИД РФ назвал действия Вашингтона «авантюрным шагом», который повысит напряженность во всем регионе. Убийство Сулеймани также осудили Ирак, Сирия и Турция. МИД Ирака назвал операцию Пентагона нарушением суверенитета республики.