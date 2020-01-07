Более 600 минут авторской и сериальной анимации выпустил «Союзмультфильм»
Минувший год стал для анимационной индустрии продолжением активного становления. Об этом сообщил председатель правления киностудии по производству мультипликационных фильмов Юлиана Слащева. По ее словам, более 600 минут авторской и сериальной анимации выпустил «Союзмультфильм» в 2019 году.
Студия «Союзмультфильм» в 2019 году создала свыше 600 минут авторской и сериальной анимации, что на 100 минут больше, чем в 2018 году, продолжила председатель правления киностудии. Сейчас практически завершили первые сезоны мультсериалов «Простоквашино» «Оранжевая корова», «Монсики».
«Сейчас существует колоссальный запрос на отечественный контент, поэтому студии постепенно наращивают производство», — добавила Юлиана Слащева.
В 2020 году откроется мультимедийный развлекательно-образовательный павильон «Союзмультфильма» на ВДНХ. Помимо этого, киностудия распространит франшизу обучающих центров «Союзмультклуб».