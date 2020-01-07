Минувший год стал для анимационной индустрии продолжением активного становления​​​. Об этом сообщил председатель правления киностудии по производству мультипликационных фильмов Юлиана Слащева. По ее словам, более 600 минут авторской и сериальной анимации выпустил «Союзмультфильм» в 2019 году.

«Сейчас существует колоссальный запрос на отечественный контент, поэтому студии постепенно наращивают производство», — добавила Юлиана Слащева.

Студия «Союзмультфильм» в 2019 году создала свыше 600 минут авторской и сериальной анимации, что на 100 минут больше, чем в 2018 году, продолжила председатель правления киностудии. Сейчас практически завершили первые сезоны мультсериалов «Простоквашино» «Оранжевая корова», «Монсики».

В 2020 году откроется мультимедийный развлекательно-образовательный павильон «Союзмультфильма» на ВДНХ. Помимо этого, киностудия распространит франшизу обучающих центров «Союзмультклуб».