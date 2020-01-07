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11:25   7 Января 2020
Весь мир

Телескоп TESS нашел первую планету размером с Землю, на которой может быть жизнь

Телескоп TESS нашел первую планету размером с Землю, на которой может быть жизнь

Космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружил первую планету размером с Землю, на которой может быть жизнь. Об этом сообщает NASA во вторник, 7 января.

Планета TOI 700 d вращается вокруг звезды (красного карлика TOI 700) за 37 дней. От него она получает 86% энергии, которую Солнце дает Земле.

Ученые следили за планетой 11 месяцев, и не увидели вспышек. Это повышает шансы, что TOI 700 d может быть обитаемой. Планета находится в системе TOI 700, где есть еще две планеты. Ближайшая к звезде — каменная планета, ее период составляет 10 дней.

По данным NASA, средняя планета может быть газовой, ее период вращения — 16 дней.

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Автор: Арсений Аскольский
#nasa

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