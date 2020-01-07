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 Китай призвал США выдавать визы для участия в заседаниях ООН

Китай призвал США выдавать визы для участия в заседаниях ООН

11:22   7 Января 2020
Весь мир

Китай призвал США выдавать визы для участия в заседаниях ООН

Китай призвал США выдавать визы для участия в заседаниях ООН

Пекин призвал Вашингтон выполнять международные обязательства США как страны, на территории которой находится ООН, и предоставлять визы делегатам всех государств для участия в заседаниях организации. Об этом сообщил во вторник, 7 января, официальный представитель китайского министерства иностранных дел Гэн Шуан.

По его словам, предоставление визовых удобств представителям всех стран для участия в заседаниях ООН — международная обязанность США как принимающей страны. Ранее Вашингтон не дал визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который намеревался приехать на заседание СБ ООН 9 января.

«Мы призываем США в полной мере выполнять обязанности как принимающей страны, предоставлять удобства работникам соответствующих стран для участия в заседаниях ООН», — прокомментировал Гэн Шуан сообщения об отказе в выдаче визы Зарифу.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #оон #китай #визы

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