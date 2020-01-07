Москвичей предупредили о небольшом снеге и гололедице в Рождество

Облачная погода, небольшие осадки в виде снега, гололедица и высокое атмосферное давление ожидают москвичей и гостей столицы во вторник, 7 января. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температура воздуха в Москве — до минус двух градусов, а в области — до плюс одного.

«Погода в Москве и по области преимущественно облачная, местами пройдет слабый снег, возможна гололедица», — добавил он. Метеоролог также отметил, что ветер юго-западный, до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Совет подписчикам от наших SMM-специалистов: в такую погоду стоит чаще бывать на улице! Такую зиму нельзя пропускать (и особенно – «Путешествие в Рождество»!) ⛄️????#Москва #погода #прогноз #MosRu pic.twitter.com/GGAcYZRVQz — Москва (@moscow) 6 января 2020 г.