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11:02   7 Января 2020
Россия

Москвичей предупредили о небольшом снеге и гололедице в Рождество

Москвичей предупредили о небольшом снеге и гололедице в Рождество

Облачная погода, небольшие осадки в виде снега, гололедица и высокое атмосферное давление ожидают москвичей и гостей столицы во вторник, 7 января. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температура воздуха в Москве — до минус двух градусов, а в области — до плюс одного.

«Погода в Москве и по области преимущественно облачная, местами пройдет слабый снег, возможна гололедица», — добавил он.

Метеоролог также отметил, что ветер юго-западный, до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #рождество

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