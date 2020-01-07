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10:47   7 Января 2020
Весь мир

Эстония не ратифицирует договор о границе с РФ

Эстония не ратифицирует договор о границе с РФ

Правящая в Эстонии коалиция не продолжит ратификацию договора о государственной границе с РФ, который подписали в 2014 году. Об этом сообщил во вторник, 7 января, спикер парламента Хенн Пыллуаас порталу эстонского телерадиовещания ERR​​​.

«Позиция коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора», — сказал он.

По его словам, даже в том случае, если российская сторона первой ратифицирует пограничный договор, Эстония не ответит зеркально. Если Таллин заключит новый договор с Москвой о границе и откажется от Ивангорода и Печорского района, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года, тогда последуют «огромные юридические последствия».

«Ничего делать не следует. Несомненно, нам не следует его ратифицировать», — считает Пыллуаас.

Тартуский мирный договор заключили 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне 1918–1920 годов. Советская Россия стала первым в мире государством, которое не только признало независимость Эстонии, но и установило линию государственной границы между двумя странами.

Согласно договору, к Эстонии отошла часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края. Однако в 1944 году территории вернули РСФСР.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #эстония #граница #договор

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