Володин поздравил верующих россиян с Рождеством

Пожелал православным мира в сердцах и душах. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 7 января, поздравил верующих россиян с Рождеством. По его словам, рождественская радость и надежда придут в каждый дом, принесут мир в сердца и души людей.

«Поздравляю православных со светлым праздником Рождества Христова! Желаю здоровья, счастья и всего самого доброго», — добавил Володин. Православные верующие отмечают самый значимый после Пасхи христианский праздник — Рождество Христово, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Российский лидер Владимир Путин третий год подряд встречает Рождество в Петербурге. Президент посетил праздничную службу в Спасо-Преображенском соборе. Поздравляем тех,кто сегодня празднует Рождество! Икона «Рождество Христово».Палестина,XIX век. pic.twitter.com/KJRECKkXlp — Эрмитаж / Hermitage (@state_hermitage) 6 января 2020 г.