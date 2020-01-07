Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Володин поздравил верующих россиян с Рождеством

Володин поздравил верующих россиян с Рождеством

 Путин принял участие в рождественском богослужении в Преображенском соборе Петербурга

Путин принял участие в рождественском богослужении в Преображенском соборе Петербурга
На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

 Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами
Главный советник президента Южной Кореи по безопасности прилетит в Вашингтон

Главный советник президента Южной Кореи по безопасности прилетит в Вашингтон

 SpaceX испытает системы эвакуации Crew Dragon 18 января

SpaceX испытает системы эвакуации Crew Dragon 18 января
Володин поздравил верующих россиян с Рождеством

Володин поздравил верующих россиян с Рождеством

 Путин принял участие в рождественском богослужении в Преображенском соборе Петербурга

Путин принял участие в рождественском богослужении в Преображенском соборе Петербурга
На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

 Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами
Главный советник президента Южной Кореи по безопасности прилетит в Вашингтон

Главный советник президента Южной Кореи по безопасности прилетит в Вашингтон

 SpaceX испытает системы эвакуации Crew Dragon 18 января

SpaceX испытает системы эвакуации Crew Dragon 18 января
10:22   7 Января 2020
Россия

Володин поздравил верующих россиян с Рождеством

Володин поздравил верующих россиян с Рождеством

Пожелал православным мира в сердцах и душах. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 7 января, поздравил верующих россиян с Рождеством. По его словам, рождественская радость и надежда придут в каждый дом, принесут мир в сердца и души людей.

«Поздравляю православных со светлым праздником Рождества Христова! Желаю здоровья, счастья и всего самого доброго», — добавил Володин.

Православные верующие отмечают самый значимый после Пасхи христианский праздник — Рождество Христово, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Российский лидер Владимир Путин третий год подряд встречает Рождество в Петербурге. Президент посетил праздничную службу в Спасо-Преображенском соборе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #володин #общество #рождество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...