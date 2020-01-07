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9:50   7 Января 2020
Весь мир

Главный советник президента Южной Кореи по безопасности прилетит в Вашингтон

Главный советник президента Южной Кореи по безопасности прилетит в Вашингтон

Южнокорейская, американская и японская стороны планируют обсудить усиление угрозы со стороны КНДР. Об этом передает Yonhap со ссылкой на дипломатические источники. По информации агентства, глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен посетит Вашингтон.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын в докладе по итогам пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии страны заявил, что Пхеньян не только продолжит разработку, но и скоро представит новое стратегическое оружие. По его словам, КНДР отказывается односторонне соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер​​​.

Чон Ый Ен прилетит в Вашингтон во вторник, 7 января. В среду, 8 января, глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи встретится с советником Белого дома по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и генеральным секретарем японского Совета национальной безопасности Сигэру Китамурой.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #кндр #япония #южная корея

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