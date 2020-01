Главный советник президента Южной Кореи по безопасности прилетит в Вашингтон

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын в докладе по итогам пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии страны заявил, что Пхеньян не только продолжит разработку, но и скоро представит новое стратегическое оружие. По его словам, КНДР отказывается односторонне соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер​​​.

Чон Ый Ен прилетит в Вашингтон во вторник, 7 января. В среду, 8 января, глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи встретится с советником Белого дома по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и генеральным секретарем японского Совета национальной безопасности Сигэру Китамурой.

S. Korean ambassador asks Trump to continue to show leadership on N.K. nuclear issue https://t.co/waNxeMLyVY