SpaceX испытает системы эвакуации Crew Dragon 18 января

Испытают системы эвакуации экипажа новейшего космического корабля Crew Dragon в случае аварийного старта в субботу, 18 января. Об этом сообщил представитель американской компании SpaceX. По его словам, NASA и SpaceX планируют испытать системы эвакуации в полете корабля Crew Dragon не раньше 18 января.

По информации NASA, ранее планировали испытать системы еще до конца 2019 года, но отсрочка дала дополнительное время для подготовки корабля. Демонстрация возможности эвакуации экипажа на случай аварийного старта необходима для допуска Crew Dragon к началу пилотируемых полетов. SpaceX создает пилотируемый корабль на базе грузового Dragon по контракту с NASA.

.@SpaceX is targeting no earlier than Saturday, Jan. 18, for an In-Flight Abort Test of the #CrewDragon spacecraft. This is one of the final major tests before @Commercial_Crew astronauts will fly to the @Space_Station aboard the spacecraft: https://t.co/KZbLeLtlPH pic.twitter.com/EC8dNKnPoU