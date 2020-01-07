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Власти США начали подготовку санкций против Ирака

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7:49   7 Января 2020
Весь мир

Власти США начали подготовку санкций против Ирака

Власти США начали подготовку санкций против Ирака

Американские власти начали разработку санкций против Ирака после того, как парламент страны принял резолюцию против американского присутствия. Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на три источника.

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака, законодательный орган страны потребовал от правительства добиться вывода войск США. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Ирак санкциями в случае «враждебных» действий. Также он отметил, что военные США не хотят покидать Ирак, пока тот не заплатить за построенную США авиабазу.

Чиновники в интервью WP отметили, что если ограничительные меры все же будут введены, ведущую роль в них будет играть Минфин США и Белый дом. При этом они подчеркнули, что окончательное решение о санкциях в Белом доме пока не было принято.

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Автор: Олег Королев
#сша #санкции #ирак

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