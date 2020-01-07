Захарова призвала обратить внимание на «ошибку» США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала запомнить заявления США о том, что документ о выводе американских войск из Ирака попал в интернет по ошибке.

В ночь на вторник ряд СМИ опубликовали письмо командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили. В нем говорится, что начат вывод американских войск из Ирака по требованию местных властей. Позже глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США арк Милли назвал это письмо ошибкой, отметив, что это черновик.

Захарова на своей странице в Facebook написала, что слово «ошибка» стоит зафиксировать, поскольку США могут снова следовать своей тактике: обвинять «русских хакеров» и кивать на RT.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями и многомиллиардными расходами в случае, если Багдад потребуют вывода войск США.