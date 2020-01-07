Экс-главу Nissan Карлоса Гона вывезли из Японии в ящике, сообщают СМИ

Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Японии, был тайно вывезен из страны. Об этом сообщает газета «Асахи».

По информации издания, 29 декабря Гон отправился на скоростном поезде Синкансэн из Токио в Осаку в компании двух американцев, которые, предположительно, специально приехали в Японию. Экс-главу Nissan, обвиняемого в финансовых нарушениях японскими властями, в отеле при аэропорте Кансай в Осаке погрузили в большой ящик, который затем доставили в частный самолет. После этого Гона доставили в Стамбул, а оттуда он прибыл в конце декабря на территорию Ливана.

Ранее сообщалось, что у Гона по меньшей мере три паспорта, в том числе ливанский и французский, и все они хранились у его адвокатов в Японии.)

Гона и его помощника Грега Келли арестовали 9 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава Nissan декларировал не все свои доходы, и Келли якобы помогал ему в этом. Позже он был отпущен под подписку о невыезде за залог в размере около 15 миллионов долларов.

Турецкий суд выдал ордеры на арест пятерых человек в связи с делом о побеге Гона из Японии. Подозреваемым были предъявлены обвинения в незаконной перевозке людей. В свою очередь ливанская сторона утверждает, что Гон въехал в страну легально, и поводов для его преследования нет. По предварительным данным, при побеге Гону помогали сотрудники двух частных охранных компаний - ливанской и американской.