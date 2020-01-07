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 Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

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На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

 Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

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5:59   7 Января 2020
Весь мир

Польский сейм хочет запретить РФ истолковывать историю «по-своему»

Польский сейм хочет запретить РФ истолковывать историю «по-своему»

Польша на законодательном уровне хочет запретить России толковать историю «со своей сточки зрения». Об этом написала в Twitter вице-спикер сейма страны Малгожата Кидава-Блоньска.

По ее словам, законопроект о «пересечении предполагаемой попытки РФ переиначить историю и клеветы на Польшу» будет представлен на следующем заседании.

Кидава-Блоньска отметила, что законопроект необходим для поддержания продуктивности «постоянной и упорной» борьбы против «лжи о Польше».

Глава франкции польского парламента «Право и справедливость» Рышард Терлецкий в свою очередь заявил, что комитет сейма по внешней политике работает над соответствующим документом. По его словам, работа над ним должна быть завершена в среду.

Варшава недовольна недавними заявлениями российского лидвера Владимира Путина, в которых он назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей». По его словам, польский дипломат в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и одобрил его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

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Автор: Олег Королев
#польша

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