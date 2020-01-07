США не выдали главе МИД Ирана дипломатическую визу

США отказали министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался посетить заседание СБ ООН в четверг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Накануне США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Члены руководства Ирана, в том числе Зариф, осудили США. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи пригрозил Вашингтону возмездием за убийство Сулеймани.

США, будучи страной, на территории которой располагается ООН, обязана предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН. Периодически Вашингтон пренебрегает данной обязанностью: так США ранее не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе сессии ГА ООН. Зариф в минувшем году получал визу для поездок в ООН, но его перемещения строго контролировались.

Госдепартамент США пока не прокомментировал данную информацию.