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5:45   7 Января 2020
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США не выдали главе МИД Ирана дипломатическую визу

США не выдали главе МИД Ирана дипломатическую визу

США отказали министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался посетить заседание СБ ООН в четверг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Накануне США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Члены руководства Ирана, в том числе Зариф, осудили США. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи пригрозил Вашингтону возмездием за убийство Сулеймани.

США, будучи страной, на территории которой располагается ООН, обязана предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН. Периодически Вашингтон пренебрегает данной обязанностью: так США ранее не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе сессии ГА ООН. Зариф в минувшем году получал визу для поездок в ООН, но его перемещения строго контролировались.

Госдепартамент США пока не прокомментировал данную информацию.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #сб оон

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