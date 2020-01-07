Аномально теплая погода пришла на всю территорию России

Положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на и.о. главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Синоптик сообщил, что страна встретит Рождество с положительными аномалиями - так, на европейский части России ожидается температура выше нормы на шесть-восемь градусов, на азиатской - от восьми до 20.

Вильфанд уточнил, что наиболее сильные аномалии наблюдаются в Красноярском крае и Якутии. Так, в республике температура на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные составят до минус 20 - 25 градусов, а максимальные — около минус 15. При этом он отметил, что оттепели на азиатской части РФ нигде не будет.

По слова метеоролога, причиной аномалии является то, что атлантический воздух уже второй раз зиму беспрепятственно проникает через уральские горы.

Гидрометцентр прогнозирует, что температура в столичном регионе составит 0 - 2 градуса, в Новосибирской и Омской областях - минус 5 градусов, в Красноярске - минус 20.