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 Аномально теплая погода пришла на всю территорию России

Аномально теплая погода пришла на всю территорию России
5:14   7 Января 2020
Весь мир

Аномально теплая погода пришла на всю территорию России

Аномально теплая погода пришла на всю территорию России

Положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на и.о. главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Синоптик сообщил, что страна встретит Рождество с положительными аномалиями - так, на европейский части России ожидается температура выше нормы на шесть-восемь градусов, на азиатской - от восьми до 20.

Вильфанд уточнил, что наиболее сильные аномалии наблюдаются в Красноярском крае и Якутии. Так, в республике температура на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные составят до минус 20 - 25 градусов, а максимальные — около минус 15. При этом он отметил, что оттепели на азиатской части РФ нигде не будет.

По слова метеоролога, причиной аномалии является то, что атлантический воздух уже второй раз зиму беспрепятственно проникает через уральские горы.

Гидрометцентр прогнозирует, что температура в столичном регионе составит 0 - 2 градуса, в Новосибирской и Омской областях - минус 5 градусов, в Красноярске - минус 20.

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Автор: Олег Королев
#россия #погода

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