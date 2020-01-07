Теракт в Нигерии унес жизни 30 человек

Жертвами взрыва на северо-востоке Нигерии стали по меньшей мере 30 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, инцидент случился в штате Борно, расположенном на границе с Камеруном. В 17.00 понедельника (19.00 мск) на мосту в городе Гамбору произошел взрыв.

Согласно свидетельствам очевидцев, более 35 человек получили ранения и были доставлены в местную больницу.

На данный момент ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна из террористических организаций, действующих в регионе.

Радикальная исламистская группировка «Боко Харам», известная также как «Западноафриканская провинция ИГ*», действует в Нигерии последние годы. Боевики организации выступают против модели образования по западному типу и добиваются введения шариата. Группировка стоит за большинством терактов в стране, которые регулярно совершаются в ответ на военную кампанию против нее, которую совместно проводят Нигер, Камерун и Чад.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.