Помпео обсудил убийство Сулеймани с представителем Саудовской Аравии

Американский госсекретарь Майк Помпео обсудил с замминистра обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани.

В сообщении внешнеполитического ведомства США говорится, что Помпео обсудил решение президента Трампа о «совершении решительных оборонительных действий» для защиты личного состава США за рубежом.

Отмечается, что на встрече в Госдепе Помпео поблагодарил представителя Саудовской Аравии за поддержку Эр-Риядом и работу с США в противодействии Ирану.

Помпео также в беседе с Халедом бен Салманом подчеркнул, что США не стремятся к войне с Ираном и остаются приверженными деэскалации.

Саудовская Аравия не стала обличать Иран после уничтожения Сулеймани, а наоборот, призвала к сдержанности и ответственности за безопасность в регионе. Вслед за ней с таким же обращением выступили и другие страны Персидского залива, традиционно критикующие Иран.