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Помпео обсудил убийство Сулеймани с представителем Саудовской Аравии

Помпео обсудил убийство Сулеймани с представителем Саудовской Аравии

 Армия Латвии прекратила обучение сил безопасности Ирака после убийства Сулеймани

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4:10   7 Января 2020
Весь мир

Помпео обсудил убийство Сулеймани с представителем Саудовской Аравии

Помпео обсудил убийство Сулеймани с представителем Саудовской Аравии

Американский госсекретарь Майк Помпео обсудил с замминистра обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани.

В сообщении внешнеполитического ведомства США говорится, что Помпео обсудил решение президента Трампа о «совершении решительных оборонительных действий» для защиты личного состава США за рубежом.

Отмечается, что на встрече в Госдепе Помпео поблагодарил представителя Саудовской Аравии за поддержку Эр-Риядом и работу с США в противодействии Ирану.

Помпео также в беседе с Халедом бен Салманом подчеркнул, что США не стремятся к войне с Ираном и остаются приверженными деэскалации.

Саудовская Аравия не стала обличать Иран после уничтожения Сулеймани, а наоборот, призвала к сдержанности и ответственности за безопасность в регионе. Вслед за ней с таким же обращением выступили и другие страны Персидского залива, традиционно критикующие Иран.

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Автор: Олег Королев
#саудовская аравия #помпео #сулеймани

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