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Помпео обсудил убийство Сулеймани с представителем Саудовской Аравии

 Армия Латвии прекратила обучение сил безопасности Ирака после убийства Сулеймани

Армия Латвии прекратила обучение сил безопасности Ирака после убийства Сулеймани
3:50   7 Января 2020
Весь мир

Армия Латвии прекратила обучение сил безопасности Ирака после убийства Сулеймани

Армия Латвии прекратила обучение сил безопасности Ирака после убийства Сулеймани

Латвийские военные прекратили обучение и тренировки вместе с военнослужащими иракских сил после обострения ситуации в регионе. Об этом сообщил представитель Минобороны Латвии Каспар Галкин.

Он сообщил, что латвийские военные в Ираке прекратили обучение военнослужащих сил безопасности Ирака, а также тренировки с ними.

Военнослужащие армии Латвии были направлены в Ирак решением сейма от 14 января 2016 года для участия в операции. Они должны были находиться в стране до 1 февраля 2018 года, но позже срок их участия в операции был продлен до 1 февраля 2020 года.

3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит иракский генерал КСИР Касем Сулеймани. Позже иракский парламент одобрил резолюцию с просьбой о выводе американских войск.

Накануне председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли назвал письмо американских военных в армию Ирака о выводе войск из страны ошибочным.

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Автор: Олег Королев
#ирак #сулеймани

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