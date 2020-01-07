Пушков заявил о новой оккупации Ирака со стороны США

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал сообщения о том, что США не станут выводить войска из Ирака.

Ранее СМИ опубликовали письмо командующего американскими силами в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале «ухода» войск США из Ирака в связи с требованием Багдада. Позже глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил об ошибочности письма. Глава Пентагона Марк Эспер также подтвердил, не планирует уходить из Ирака.

Пушков отметил, что США ожидаемо отказались от вывода своих войск из Ирака. По его словам, эти заявления о том, что они принесли демократию Ираку, являются полной демагогией.

Пушков напомнил, что парламент Ирака в демократическом духе потребовал США вывести войска, однако в ответ получил отказ. Он отметил, что Ирак на данный момент находится в ситуации второй оккупации со стороны США.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку многомиллиардными расходами и санкциями в случае, если Багдад потребует вывода войск США.

Требования в правительстве и парламенте Ирака о выводе войск США прозвучали в момент, когда США провели на территории Ирака операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани.