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3:13   7 Января 2020
Весь мир

Пентагон прокомментировал возможные авиаудары по иранским культурным объектам

Пентагон прокомментировал возможные авиаудары по иранским культурным объектам

Американские военные в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться «законами вооруженного конфликта». Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, в данном вопросе США будут следовать законам вооруженного конфликта. На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что удары по таким местами наноситься не будут, он подчеркнул, что «таковы законы вооруженных конфликтов». При этом Эспер прямо не заявил, будут или нет США наносить удары по культурным объектам.

В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что США выбрали для атаки 52 иранских объекта - в соответствии с 52 американскими заложниками, которых Иран захватил много лет назад. При этом под прицел попали объект культурного наследия, что вызвало среди экспертов и политиков обеспокоенность. Они напомнили, что удары по такого рода целям запрещены международным правом.

Госсекретарь Майк Помпео накануне заявил, что США будут руководствовать законом. Однако позже Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны Тегерана.

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Автор: Олег Королев
#пентагон #иран

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