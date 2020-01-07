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3:02   7 Января 2020
Весь мир

Палестинский президент призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль

Палестинский президент призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль

Палестинский президент Махмуд Аббас призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль для проведения выборов главы Палестины в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает ВАФА.

Аббас отметил, что палестинские власти решили пойти на проведение законодательных и президентских выборов.

По словам палестинского лидера, в этой ситуации проблема наблюдается только с израильской стороны, которая отказывается проводить выборы в Иерусалиме - столице Палестины.

По словам Аббаса, палестинская сторона не будет проводить выборы, если избирательный процесс не получится проводить в Иерусалиме.

«Мы просим весь мир оказать давление на Израиль для проведения выборов», - заявил он.

Заявление президента Палестины было сделано в ходе рождественского ужина в Вифлееме. На меропритянии находился король Иордании, патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III, а также палестинский премьер Мухаммед Штайе.

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Автор: Олег Королев
#палестина

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