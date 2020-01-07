Палестинский президент призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль

Палестинский президент Махмуд Аббас призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль для проведения выборов главы Палестины в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает ВАФА.

Аббас отметил, что палестинские власти решили пойти на проведение законодательных и президентских выборов.

По словам палестинского лидера, в этой ситуации проблема наблюдается только с израильской стороны, которая отказывается проводить выборы в Иерусалиме - столице Палестины.

По словам Аббаса, палестинская сторона не будет проводить выборы, если избирательный процесс не получится проводить в Иерусалиме.

«Мы просим весь мир оказать давление на Израиль для проведения выборов», - заявил он.

Заявление президента Палестины было сделано в ходе рождественского ужина в Вифлееме. На меропритянии находился король Иордании, патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III, а также палестинский премьер Мухаммед Штайе.