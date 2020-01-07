Украинский МИД прокомментировал предстоящий визит Меркель в Москву

МИД Украины выразил надежду, что визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву «побудит» Россию выполнить договоренности, достигнутые «нормандской четверкой» на встрече в Париже.

Ранее в Кремле сообщили, что Меркель по приглашению российского президента Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом.

Пресс-секретарь МИД Украины сообщил, что в Киеве ценят, что правительство ФРГ и лично канцлер поддерживают Германию в отстаивании территориальной целостности Украины и ее государственного суверенитета.

По его словам, украинская сторона с немецкими коллегами находится в тесном контакте и координирует шаги по реализации Минских соглашений. Подчеркивается, что Киев исходит из того, что визит канцлера в Москву станет важным в «контексте побуждения РФ» к выполнению ее обязательств в соответствии с достигнутыми парижскими договоренностями.