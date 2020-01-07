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 Пушков заявил о провале политики США после убийства Сулеймани в Ираке

Пушков заявил о провале политики США после убийства Сулеймани в Ираке
1:42   7 Января 2020
Весь мир

Пушков заявил о провале политики США после убийства Сулеймани в Ираке

Пушков заявил о провале политики США после убийства Сулеймани в Ираке

Попытка властей США заручиться поддержкой союзников США после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

По словам сенатора, даже всегда «готовый подыграть» Вашингтону генсек НАТО Йенс Столтенберг решил абстрагироваться от убийства Сулеймани. Так, он заявил, что США приняли это решение без участия Североатлантического Альянса.

Сенатор отметил, что таким образом, попытки Вашингтона задним числом заручиться поддержкой союзников США завершились провалом.

В ночь с четверга на пятницу Вашингтон провел операцию в районе международного аэропорта в Багдаде, в результате чего были убиты Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис Вашингтон обвинил их в причастности к организации нападения на посольство в столице Ирака, которое произошло после удара США по военным объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии в конце минувшего года.

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Автор: Олег Королев
#сша #нато #ирак #пушков #сулеймани

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