Путин принял участие в рождественском богослужении в Преображенском соборе Петербурга

Российский президент Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественской службе.

На ночной литургии присутствуют губернатор города Александр Беглов и полпред главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

РИА «Новости» отмечает, что собор заполнен прихожанами. Многие из них пришли с детьми.

Путин прибыл в собор в полночь. В течение получаса он вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии, после чего кратко побеседовал с настоятелем собора Николаем Брындиным, вручив ему икону Божией Матери «Тихвинская». В ответ он получил от настоятеля. икону Казанской Божией Матери.

Перед тем, как покинуть Спасо-Преображенский собор, российский лидер поздравил верующих.

«Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое», — сказал Путин.

Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе в 2012 и 2019 годах. Президент рассказывал, что младенцем был крещен в этом соборе.

Собор Преображения Господня всей гвардии был построен архитектором Василием Стасовым в 1828 году на Преображенской площади.

Православный праздник Рождества Христова в ночь на 7 января вместе с РПЦ встречают также Грузинская, Сербская, Польская и Иерусалимская поместные церкви, афонские монастыры, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся нового стиля.