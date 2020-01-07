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Пушков заявил о провале политики США после убийства Сулеймани в Ираке
1:11   7 Января 2020
Весь мир

Глава Пентагона заявил об отсутствии у США планов выводить войска из Ирака

Глава Пентагона заявил об отсутствии у США планов выводить войска из Ирака

США не планируют выводить войска из Ирака, заявил глава Пентагона Марк Экспер. Об этом сообщает Reuters.

Ранее СМИ опубликовали документ, в котором говорится, что возглавляемая США коалиция приняла решение согласиться с требованиями иракских властей и покинуть территорию Ирака.

«Не было никакого решения покинуть Ирак»,  — заявил Марк Эспер.

В свою очередь телеканал CNN приводит сообщение ВВС США, в котором говорится, что письмо о выводе американских войск из Ирака было «ошибкой».

Ранее американский президент Дональд Трамп угрожал Ираку санкциями и многомиллиардными расходами, если Багдад станет настаивать на выводе войск США.

3 января ВС США по распоряжению Трампа нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта в Багдаде, убив командующего иранским Корпусом стражей Исламской революции Касема Сулеймани, а также заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за убийство генерала. Трамп в ответ заявил, что Вашингтон нанесет удары по 52 целям в Иране в случае атаки на объекты США. После произошедшего Ирак приступил к подготовке механизма по выводу американских войск

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Автор: Олег Королев
#сша #ирак #сулеймани

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