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0:52   7 Января 2020
Весь мир

Анкара исключает возможность столкновения России и Турции на территории Ливии

Анкара исключает возможность столкновения России и Турции на территории Ливии

Глава пресс-службы правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик исключает возможность вооруженного столкновения Турции и России в Ливии.

Челик заявил журналистам, что речи о том, что могут произойти столкновения турецких сил с Россией в Турции, не идет.

Напомним, Турция давно оказывает поддержку так называемому Правительству национального согласия Ливии, поддерживающего террористов. В частности, бандформирования получают турецкое вооружение и технику. Также Анкара отправляет в Ливию своих инструкторов и джихадистов, сбежавших из Идлибской зоны деэскалации. Вооруженные боевики перенаправляются после успешных операций сирийской армии, которая освобождает страну от боевиков.

Антитеррористическая операция «Аль-Карама» продолжается в Ливии. Кампания проводится силами Ливийской национальной армии, которая начала освобождать страну от террористов в 2014 году.

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Автор: Олег Королев
#турция #ливия #пнс ливии

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