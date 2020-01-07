Анкара исключает возможность столкновения России и Турции на территории Ливии

Глава пресс-службы правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик исключает возможность вооруженного столкновения Турции и России в Ливии.

Челик заявил журналистам, что речи о том, что могут произойти столкновения турецких сил с Россией в Турции, не идет.

Напомним, Турция давно оказывает поддержку так называемому Правительству национального согласия Ливии, поддерживающего террористов. В частности, бандформирования получают турецкое вооружение и технику. Также Анкара отправляет в Ливию своих инструкторов и джихадистов, сбежавших из Идлибской зоны деэскалации. Вооруженные боевики перенаправляются после успешных операций сирийской армии, которая освобождает страну от боевиков.

Антитеррористическая операция «Аль-Карама» продолжается в Ливии. Кампания проводится силами Ливийской национальной армии, которая начала освобождать страну от террористов в 2014 году.