Иракские СМИ опубликовали черновик официального запроса американских морпехов на вывод сил из дипломатической Зеленой зоны в Багдаде.

В опубликованном документе Вильям Сили Третий пишет, что в ближайшие дни будет осуществляться возврат сил в пункт постоянной дислокации, задействованных в операции «Непоколебимая решимость». В связи с этим руководство возглавляемой США международной коалиции намерено провести мерпориятия по безопасному выводу войск.

Планируется, что в ближайшее время возрастет число вертолетных рейсов над Зеленой зоной Багдада при задействовании CH-47, AH-64 и UH-60 для обеспечения безопасности.

Руководство коалиции также примет «все возможные меры» для снижения напряженности. Ожидается, в целях безопасности полеты будут проводиться ночью и исключительно для вывода войск, а не наращивания численности.

Ливанский телеканал «Аль-Маядин» также заявляет, что американские морпехи начали подготовку к «безопасному выходу» из Ирака. Reuters в свою очередь сообщает, что возглавляемая США международная коалиция объявила о выводе войск с иракских территорий.