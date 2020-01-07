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 Возглавляемая США коалиция объявила о начале вывода войск из Ирака

Возглавляемая США коалиция объявила о начале вывода войск из Ирака
0:37   7 Января 2020
Весь мир

Возглавляемая США коалиция объявила о начале вывода войск из Ирака

Возглавляемая США коалиция объявила о начале вывода войск из Ирака

Иракские СМИ опубликовали черновик официального запроса американских морпехов на вывод сил из дипломатической Зеленой зоны в Багдаде.

В опубликованном документе Вильям Сили Третий пишет, что в ближайшие дни будет осуществляться возврат сил в пункт постоянной дислокации, задействованных в операции «Непоколебимая решимость». В связи с этим руководство возглавляемой США международной коалиции намерено провести мерпориятия по безопасному выводу войск.

Планируется, что в ближайшее время возрастет число вертолетных рейсов над Зеленой зоной Багдада при задействовании CH-47, AH-64 и UH-60 для обеспечения безопасности.

Руководство коалиции также примет «все возможные меры» для снижения напряженности. Ожидается, в целях безопасности полеты будут проводиться ночью и исключительно для вывода войск, а не наращивания численности.

Ливанский телеканал «Аль-Маядин» также заявляет, что американские морпехи начали подготовку к «безопасному выходу» из Ирака. Reuters в свою очередь сообщает, что возглавляемая США международная коалиция объявила о выводе войск с иракских территорий.

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Автор: Олег Королев
#сша #ирак #коалиция сша #сулеймани

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