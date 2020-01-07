СБ ООН не сможет выработать единое заявление по убийству Сулеймани, заявил Небензя

Российский постпред при ООН Василий Небензя усомнился, что в СБ ООН выработает единое заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани.

Отвечая на вопрос журналистов, российский дипломат заявил, что пока в Совбезе не обсуждалась эскалация конфликта между Ираном и США. ОН отметил, что у общего заявления перспективы нулевые.

Мнение постпреда РФ также поддержал его китайский коллега Чжан Цзюнь, который также не подтвердил возможность созыва отдельного заседания Совбеза ООН по этому вопросу. По его словам, Китай продолжит работу с другими членами СБ для того, чтобы добиться предотвращения эскалации конфликта.

Небензя также сообщил, что Россия и Китай заблокировали заявление по осуждению атаки на посольство США в Ираке, поскольку оно игнорировало авиаудар США, нанесенный по аэропорту Багдада, в ходе которого был убит командующий иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

По его словам, представители США при ООН предприняли попытку обвинить в блокировании заявления по совершенной 31 января атаке на посольство США в Ираке. Российские и китайские дипломаты отметили, что осуждают любые атаки на посольства во всех странах, однако 3 января произошло убийство, которое нельзя игнорировать.

Ранее стало известно, что командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани погиб в районе аэропорта иракской столицы. По имеющимся данным, в автомобильную колонну, где был генерал, попала выпущенная силами США ракета. В Пентагоне подтвердили, что США провели операцию против иранского генерала. Также сообщалось, что вместе с Сулеймани погибли несколько человек, в том числе замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.