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 Военные ЛНА отвоевали у террористов ПНС один из крупнейших городов Ливии за три часа

Военные ЛНА отвоевали у террористов ПНС один из крупнейших городов Ливии за три часа
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 Военные ЛНА отвоевали у террористов ПНС один из крупнейших городов Ливии за три часа

Военные ЛНА отвоевали у террористов ПНС один из крупнейших городов Ливии за три часа
21:50   6 Января 2020
Весь мир

Военные ЛНА отвоевали у террористов ПНС один из крупнейших городов Ливии за три часа

Военные ЛНА отвоевали у террористов ПНС один из крупнейших городов Ливии за три часа

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром полностью отвоевала город Сирт у террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщил официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари.

«Ливийская национальная армия взяла под свой полный контроль город Сирт», – доложил генерал.

Битва за Сирт продолжалась три часа. Воска ЛНА наступали с четырех сторон по суше, а со стороны моря военные задействовали десантную высадку.

Город Сирт располагается на побережье Средиземного моря и является одним из самых крупных городов Сирии. Ранее стало известно, что террористы стали сдавать город, передавая свое оружие военным, поэтому большую часть города военные взяли без серьезного военного наступления.

ЛНА ведет контртеррористическую операцию по освобождению Ливии от террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) с 2014 года.

ПНС было сформировано в 2016 году согласно Схиратскому соглашению, однако срок правления этого правительства истек еще в 2018 году и с тех пор оно не является легитимным. Более того, участники ПНС, связанные с террористами, не раз фигурировали в докладах ООН о пытках и торговле людьми.  

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Автор: Алина Бранцевич
#ливия #сирт #лна #пнс ливии

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