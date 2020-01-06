Спецпредставитель генсека ООН в Ливии призвал страны не вмешиваться в конфликт в Ливии

Конфликт в Ливии не имеет военного решения, поэтому иностранное вмешательство в него нужно прекратить. Об этом заявил спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Салме.

«Я знаю, что многие государства помогают Хафтару. В стране не нужно больше военных или больше оружия. Поэтому мы призываем все государства перестать вмешиваться в дела страны. Уходите оттуда и оставайтесь вне от этого конфликта», – призвал Салме.

Сегодня стало известно, что Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром взяла под свой контроль ливийский город Сирт.

ЛНА с 2014 года ведет в Ливии контртеррористическую операцию против боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

ПНС было сформировано в 2016 году согласно Схиратскому соглашению, однако срок правления этого правительства истек еще в 2018 году и с тех пор оно не является легитимным. Более того, участники ПНС, связанные с террористами, не раз фигурировали в докладах ООН о пытках и торговле людьми.