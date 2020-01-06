Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

Состоялась первая официальная отправка турецких солдат в захваченные террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии города Триполи и Мисурата, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что 35 военнослужащих прибыли в столицу африканской республики 5 января. Они заступили на службу.

Стоит отметить, что ранее Анкара неофициально поддерживала бандитские «власти» Ливии. Например, помогала в мобилизации боевиков из Сирии, а также снабжала ПНС вооружением в обход эмбарго ООН.

Ливия повязла в кризисе с 2011 года, когда был свергнут и убит правитель Муаммар Каддафи. Большая часть государства находится под контролем избранной народом Палаты представителей. Небольшие территории занимает бандитское ПНС, сотканное из выходцев из таких террористических организаций, как «Аль-Каида»*, «Братья-Мусульмане»* и «Исламское государство»* (все запрещены в России). Боевиков признают лишь 12 государств-участников ООН.

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара проводит контртеррористическую операцию «Аль-Карама», призванную освободить африканскую республику от боевиков. Сейчас ЛНА контролирует порядка 90 процентов территории страны и намерена очистить от террористов Триполи и северо-запад Ливии.

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.