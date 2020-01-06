Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

 Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене

Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене
На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

 Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами
Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

 Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права

Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права
Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

 Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене

Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене
На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

 Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами
Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

 Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права

Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права
21:24   6 Января 2020
Весь мир

Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

Состоялась первая официальная отправка турецких солдат в захваченные террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии города Триполи и Мисурата, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что 35 военнослужащих прибыли в столицу африканской республики 5 января. Они заступили на службу.

Стоит отметить, что ранее Анкара неофициально поддерживала бандитские «власти» Ливии. Например, помогала в мобилизации боевиков из Сирии, а также снабжала ПНС вооружением в обход эмбарго ООН.

Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

Ливия повязла в кризисе с 2011 года, когда был свергнут и убит правитель Муаммар Каддафи. Большая часть государства находится под контролем избранной народом Палаты представителей. Небольшие территории занимает бандитское ПНС, сотканное из выходцев из таких террористических организаций, как «Аль-Каида»*, «Братья-Мусульмане»* и «Исламское государство»* (все запрещены в России). Боевиков признают лишь 12 государств-участников ООН.

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара проводит контртеррористическую операцию «Аль-Карама», призванную освободить африканскую республику от боевиков. Сейчас ЛНА контролирует порядка 90 процентов территории страны и намерена очистить от террористов Триполи и северо-запад Ливии.

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#турция #ливия #военные #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...