США убили Сулеймани, не посоветовавшись с НАТО

Вашингтон единолично принял решение об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время экстренного заседания альянса 6 января.

«Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГ* (запрещено в России) и НАТО», — указал он.

Генсек также добавил, что в понедельник Америка передала Североатлантическому альянсу пояснения из-за инцидента, однако не раскрыл подробностей.

Напомним, что 3 января американцы провели операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в районе багдадского аэропорта. Вашингтон считает, что они причастны к нападению на посольство США в Багдаде, произошедшее в последний день минувшего года. В результате атаки генерал и замглавы, также как и сопровождавшие их военные, погибли.

Иран, в свою очередь, пообещал отомстить за убийство Сулеймани. В целом, мировое сообщество раскритиковало шаг Вашингтона. Так, глава Сирии Башар Асад выразил соболезнования из-за убийства генерала, который боролся с терроризмом. Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа нарушает международное право и грозит полномасштабной войной на Ближнем Востоке.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.