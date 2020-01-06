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20:47   6 Января 2020
Весь мир

Участники НАТО согласились с заявлением Трампа о ядерном оружии в Иране

Участники НАТО согласились с заявлением Трампа о ядерном оружии в Иране

Члены Североатлантического альянса согласились, что Иран не должен владеть ядерным оружием. О такой солидарности заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время экстренного совещания организации по ситуации в арабской республике 6 января.

Ранее с таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. 

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!»  — написано в его Twitter заглавными буквами.

Участники НАТО согласились с заявлением Трампа о ядерном оружии в Иране

Напомним, что Тегеран отказался от ключевого ограничения в ядерной сделке, которое регулирует число обогатительных центрифуг. Арабская республика назвала этот шаг «последним». Вместе с тем, страна продолжит сотрудничать с МАГАТЭ. Более того, она готова вернуться к выполнению обязательств по СВПД, если ее интересы будут обеспечены, а Вашингтон снимет санкции.

В 2015 году ряд стран, в числе которых и Россия, утвердил Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно договору, государства должны были отказаться от санкций в отношении Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

Спустя три года США в одностороннем порядке покинули ядерную сделку и вернули антииранские санкции. 8 мая, в годовщину выхода Вашингтона из СВПД, иранский глава Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения ряда обязательств плана и потребовал обеспечения интересов республики.

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Автор: Анна Манц
#нато #иран #столтенберг #ядерная сделка #свпд

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