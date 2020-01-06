Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права

Убив иранского генерала Касема Сулеймани, США наглядно продемонстрировали свою жестокую военную силу и похоронили нормы международного права. Политолог, американист Олег Дробницкий считает, что США никогда эти нормы не соблюдали.

«Америку упрекают в том, что она «нарушила все обязательства» и «нормы международного права». Но, собственно говоря, американцы никогда и не соблюдали нормы международного права. Мы все происходящие в мире события по-прежнему оцениваем с каких-то позиций десятилетней давности. Мир полностью изменился, никакого международного права нет давным-давно, и ни Трамп в этом не виноват, ни Джонсон (Борис, американский политик – ред.), и вообще никто. Просто все изменилось: нет никакой глобализации — есть только сплошная конкуренция между нациями всеми возможными способами. И, увы, в том числе с помощью таких акций», – рассказал Дробницкий в беседе с ФАН.

Политолог считает, что Сулеймани был выбран неслучайно. Генерал имел большое влияние на всем Ближнем Востоке и был, по сути, главным врагом США в этом регионе. Более того, он был пятым по уровню охраны человеком в мире. Ликвидировав человека такой величины, США наглядно продемонстрировали миру свою военную силу и агрессивный настрой.

«Это жесткая и наглядная демонстрация силы: «Мы любого выследим и любого достанем». Ведь Сулеймани, по оценкам независимых международных экспертов в области безопасности, был пятым по уровню охраны человеком в мире», — отметил политолог.

По мнению эксперта, в ближайшее время вся мировая политика будет представлять собой жесткую конкурентную борьбу, возможно с военными акциями.

3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в котором находился Сулеймани.

Более трех миллионов человек приняли участие в церемонии прощания с Сулеймани. Огромные толпы в Иране и Ираке вслед за членами парламента в Тегеране скандировали: «Смерть Америке, смерть Израилю!».