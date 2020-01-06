Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

 Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене

Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене
На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

 Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами
Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

 Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права

Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права
Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

 Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене

Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене
На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

 Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами
Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

 Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права

Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права
21:17   6 Января 2020
Весь мир

Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права

Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права

Убив иранского генерала Касема Сулеймани, США наглядно продемонстрировали свою жестокую военную силу и похоронили нормы международного права. Политолог, американист Олег Дробницкий считает, что США никогда эти нормы не соблюдали.

«Америку упрекают в том, что она «нарушила все обязательства» и «нормы международного права». Но, собственно говоря, американцы никогда и не соблюдали нормы международного права. Мы все происходящие в мире события по-прежнему оцениваем с каких-то позиций десятилетней давности. Мир полностью изменился, никакого международного права нет давным-давно, и ни Трамп в этом не виноват, ни Джонсон (Борис, американский политик – ред.), и вообще никто. Просто все изменилось: нет никакой глобализации — есть только сплошная конкуренция между нациями всеми возможными способами. И, увы, в том числе с помощью таких акций», – рассказал Дробницкий в беседе с ФАН.

Политолог считает, что Сулеймани был выбран неслучайно. Генерал имел большое влияние на всем Ближнем Востоке и был, по сути, главным врагом США в этом регионе. Более того, он был пятым по уровню охраны человеком в мире. Ликвидировав человека такой величины, США наглядно продемонстрировали миру свою военную силу и агрессивный настрой.

«Это жесткая и наглядная демонстрация силы: «Мы любого выследим и любого достанем». Ведь Сулеймани, по оценкам независимых международных экспертов в области безопасности, был пятым по уровню охраны человеком в мире», — отметил политолог.

По мнению эксперта, в ближайшее время вся мировая политика будет представлять собой жесткую конкурентную борьбу, возможно с военными акциями.

3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в котором находился Сулеймани.

Более трех миллионов человек приняли участие в церемонии прощания с Сулеймани. Огромные толпы в Иране и Ираке вслед за членами парламента в Тегеране скандировали: «Смерть Америке, смерть Израилю!».

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#сша #иран #ирак #сулеймани

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...