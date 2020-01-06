Генсек НАТО призвал все страны воздержаться от дальнейших провокаций на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на экстренном заседании Североатлантического совета призвал все стороны воздержаться от дальнейших провокаций на Ближнем Востоке.

«Участники сегодняшней встречи выступили с призывом к сдерживанию и деэскалации, поскольку новый конфликт не выгоден никому, поэтому Иран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций», — сказал он.

По его словам, все участники союза обеспокоены деятельностью Ирана на Ближнем Востоке. Столтенберг напомнил о недавних ударах Ирана по саудовскому энергетическому объекту и о том, как Иран сбил американский беспилотник.

5 января парламент Ирана принял решение вывести из страны американский военный контингент и подразделения, которые воюют против «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки).

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал вывод иностранных войск «наилучшим решением».

Такое решение Власти Ирана приняли после военной операции США в Ираке, в результате которой погибли командующий иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.