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20:34   6 Января 2020
Весь мир

Генсек НАТО призвал все страны воздержаться от дальнейших провокаций на Ближнем Востоке

Генсек НАТО призвал все страны воздержаться от дальнейших провокаций на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на экстренном заседании Североатлантического совета призвал все стороны воздержаться от дальнейших провокаций на Ближнем Востоке.

«Участники сегодняшней встречи выступили с призывом к сдерживанию и деэскалации, поскольку новый конфликт не выгоден никому, поэтому Иран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций», — сказал он.

По его словам, все участники союза обеспокоены деятельностью Ирана на Ближнем Востоке. Столтенберг напомнил о недавних ударах Ирана по саудовскому энергетическому объекту и о том, как Иран сбил американский беспилотник.

5 января парламент Ирана принял решение вывести из страны американский военный контингент и подразделения, которые воюют против «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки).

 Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал вывод иностранных войск «наилучшим решением».

Такое решение Власти Ирана приняли после военной операции США в Ираке, в результате которой погибли командующий иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

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Автор: Алина Бранцевич
#нато #ирак #столтенберг

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