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20:35   6 Января 2020
Россия

Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

Турецкий лидер Тайип Эрдоган через Ливию пытается показать, что его страна является мощной и сильной державой, однако его ожидает провал. Такое мнение высказал политолог Владимир Шаповалов в интервью «ПолитЭксперту».

Он уверен, что поддержка Анкары террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, а также в спешке принятая парламентом резолюция об отправке в страну военных — не более чем попытка заработать побольше политических очков в преддверии встречи Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным. Такие шаги, прежде всего, направлены на «внутреннего и внешнего потребителя».

Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

«Внутренним является турецкая общественность, поскольку далеко не все в Турции в восторге от планов Эрдогана по вмешательствам в дела Ливии. Турецкое общество неоднородно, неоднозначно и не понимает, в чем интерес их страны в африканском государстве», — указал собеседник агентства.

Дело в том, что действия Турции в Сирии или Ираке объясняются обеспечением безопасности самой страны. Однако не ясно, что именно Анкара забыла в ливийском государстве.

Внешним же потребителем выступает Запад. Но и здесь не все страны готовы поддержать воинственную риторику Эрдогана — многие европейские лидеры и глава Штатов Дональд Трамп не скрывают своего отрицательного отношения.

«Еще одним внешним потребителем Турция считает Россию, не зря нагнетание происходит перед переговорами Эрдогана и Путина. Однако турецкого главу ждет проигрыш по всем фронтам. Россия не намерена идти на поводу и позволять безосновательно что-то делать», — заметил специалист.

Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

По его словам, подготовка президента Турции к предстоящим переговорам очевидна. Таким образом стремящийся к лидерству в исламском мире Эрдоган пытается создать рычаги давления на Москву. Однако, уверен Шаповалов, его ждет провал.

«С другой [стороны] — [своими решениями Эрдоган пытается] оправдаться за свои действия, связанные с оказанием помощи Правительству национального согласия преступника Файеза Сарраджа. Поэтому в данном случае это нужно рассматривать как элемент воздействия на общественное мнение, на переговоры и на международное сообщество», — считает эксперт.

Он напомнил, что Россия пытается контактировать со всеми сторонами ливийского кризиса, чего не скажешь о Турции. Также, наша страна — сторонник дипломатических и политических методов решения конфликта, а не силовых. Наконец, Москва желает Ливии завершения конфликта и мирной жизни, когда Анкара преследует абсолютно противоположные интересы.

«Похоже, Анкара стремится своими действиями подлить масла в огонь. Стоит обратить внимание, что у руководителя Ливийской национальной армии [ЛНА] Халифы Хафтара есть влиятельные союзники, в том числе в мусульманском мире, целый ряд стран готов оказать поддержку», — подчеркнул собеседник издания.

Конечно, в данном случае речь о Египте, с которым Турция мягко говоря «не дружит». Турецкое вмешательство в дела Ливии может стать катализатором международного осуждения решений Эрдогана, подытожил Шаповалов.

Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

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Автор: Анна Манц
#путин #турция #эрдоган #ливия

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