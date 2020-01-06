Главы Алжира и Германии обсудили пути прекращения военного вмешательства Турции в Ливию

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

 Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене

Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене
На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

 Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами
Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

 Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права

Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права
Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

 Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене

Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене
На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

 Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами
Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

 Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права

Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права
20:01   6 Января 2020
Весь мир

Главы Алжира и Германии обсудили пути прекращения военного вмешательства Турции в Ливию

Главы Алжира и Германии обсудили пути прекращения военного вмешательства Турции в Ливию

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун и канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону обсудили кризис в Ливии.

Главы государств обговорили возможные пути решения кризиса в стране и сошлись во мнении, что военное вторжение Турции в Ливию необходимо прекратить.

На сегодняшний день Анкара активно оказывает военную помощь террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Турция переправляет в Ливию как боевиков из Сирии, так и своих собственных бойцов. Кроме этого, игнорируя эмбарго ООН, Турция поставляет в Ливию оружие.

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии заседает в столице страны и незаконно удерживает контроль над городом.  

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#меркель #германия #ливия #алжир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...