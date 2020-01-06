Главы Алжира и Германии обсудили пути прекращения военного вмешательства Турции в Ливию

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун и канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону обсудили кризис в Ливии.

Главы государств обговорили возможные пути решения кризиса в стране и сошлись во мнении, что военное вторжение Турции в Ливию необходимо прекратить.

На сегодняшний день Анкара активно оказывает военную помощь террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Турция переправляет в Ливию как боевиков из Сирии, так и своих собственных бойцов. Кроме этого, игнорируя эмбарго ООН, Турция поставляет в Ливию оружие.

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии заседает в столице страны и незаконно удерживает контроль над городом.